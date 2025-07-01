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Азербайджан заявил о тяжелых травмах на телах умерших в Екатеринбурге

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг Азербайджана
Фото: Gulustan / CC BY-SA 3.0

Множественные повреждения тел и тяжелый посттравматический шок стали причиной смерти двух человек после «азербайджанских» задержаний в Екатеринбурге, заявили представители Азербайджана. Российская сторона называла причиной смерти одного из погибших сердечную недостаточность.

«Кровоизлияния в мозг, сдавление грудной клетки, множественные смещенные переломы ребер, кровоизлияния в мягкие ткани задней брюшной стенки, околопочечных областей, распространенные кровоизлияния в мягкие ткани, кровоподтеки на мошонке являются причинами смерти. Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок с перечисленными множественными повреждениями», — цитирует издание АРА гендиректора отдела судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалята Гасанова.

Шестерых человек задержали 27 июня в Екатеринбурге. Их подозревают в участии в преступной группе, причастной к трем убийствам, совершенным в  городе в 2001, 2010 и 2011 годах. Предположительный мотив — раздел сфер влияния в бизнесе.

Российская сторона заявила об естественной причине смерти одного из задержанных, о втором ничего не говорилось.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

МИД Азербайджана заявил «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых. Ведомство назвало действия российских сотрудников правоохранительных органов «неприемлемым насилием» и призвало провести расследование. В ответ в МИД РФ вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.

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Топ комментариев

Nik3316

цена выросла, трубопроводный газ из России, да и СПГ тоже, через другие страны идет в ЕС, а Путин будет...

pepelmetal

"Закрывая горючую воду, приговаривайте - вот тебе Путин" 🤣

pepelmetal

Это по телемарафону сказали🤣🤡?

GammiPluh

Сложно не приветствовать разгром опг азербайджана. Печально, что оперативники которые делали свою работу...