Азербайджан заявил о тяжелых травмах на телах умерших в Екатеринбурге

Множественные повреждения тел и тяжелый посттравматический шок стали причиной смерти двух человек после «азербайджанских» задержаний в Екатеринбурге, заявили представители Азербайджана. Российская сторона называла причиной смерти одного из погибших сердечную недостаточность.

«Кровоизлияния в мозг, сдавление грудной клетки, множественные смещенные переломы ребер, кровоизлияния в мягкие ткани задней брюшной стенки, околопочечных областей, распространенные кровоизлияния в мягкие ткани, кровоподтеки на мошонке являются причинами смерти. Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок с перечисленными множественными повреждениями», — цитирует издание АРА гендиректора отдела судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалята Гасанова.

Шестерых человек задержали 27 июня в Екатеринбурге. Их подозревают в участии в преступной группе, причастной к трем убийствам, совершенным в городе в 2001, 2010 и 2011 годах. Предположительный мотив — раздел сфер влияния в бизнесе.

Российская сторона заявила об естественной причине смерти одного из задержанных, о втором ничего не говорилось.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

МИД Азербайджана заявил «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых. Ведомство назвало действия российских сотрудников правоохранительных органов «неприемлемым насилием» и призвало провести расследование. В ответ в МИД РФ вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.