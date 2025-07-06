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Врач предостерегла от охлаждения холодным пивом в жару

Источник:
«Газете.ру»
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Многие люди летом в жару отдают предпочтение холодным алкогольным напиткам, например пиву, желая охладиться, но такой способ не только не принесет желаемого эффекта, предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Бутенко.

«Даже небольшая доза алкоголя приводит к негативным изменениям в организме, в первую очередь в кровеносных сосудах. Этанол за счет нейромедиаторов головного мозга (адреналина и норадреналина) усиливает кровообращение и провоцирует учащение сердечных сокращений. Сосуды расширяются и человек ощущает тепло во всем теле», — пояснила «Газете.ру» врач.

Далее, по словам Бутенко, при увеличении дозы любого алкоголя происходит спазм сосудов, в результате чего нарушается кровообращение внутренних органов.

В результате никакого охлаждения, даже после холодных слабоалкогольных напитков (таких как вино или пиво) в жару не происходит. Наоборот, расширение сосудов может привести к головной боли, которая в жару еще больше усугубит самочувствие человека, отметила врач.

Таким образом, употребляя алкоголь в жару, можно перегреться гораздо быстрее и получить «тепловой » удар, заключила Бутенко.

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Жизнь #Здоровье
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