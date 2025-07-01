Люди погибли при атаке дронов на Ижевск

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Ижевске, есть погибшие и раненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска», — написал в своем телеграм-канале Бречалов.

Глава Удмуртии ранее сообщил, что в результате удара дронов пострадали люди, а на месте атаки произошло возгорание. Сотрудники предприятия эвакуированы. Аэропорт Ижевска перестал принимать и отправлять рейсы.

После атаки администрация Ижевска сообщила об отмене массовых мероприятий, которые были запланированы на 1-2 июля.

Всего в ночь на 1 июля над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 60 беспилотников.