«Ангарский маньяк» признался в еще одном убийстве

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, на счету которого более 80 убийств, признался еще в одном, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Попков в мае 2011 года в ангарском парке за ДК «Современник» встретил женщину и зарубил топором. Маньяк облил ее тело горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Обвиняемый написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления, уточнила прокуратура Иркутской области. Расследование этого убийства завершено, дело передано в суд.

Попков убил более 80 женщин с 1992 по 2010 год. Он приговорен к двум пожизненным срокам. Маньяк периодически «вспоминает» о новых убийствах, тогда его этапируют из колонии особого режима в Иркутскую область, где проводят следственные действия, а суд выносит еще один приговор.

Таким образом Попков отдыхает в СИЗО, рассказывал следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области Евгений Карчевский.