Киностудия «Союзмультфильм» подала в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака «Чебубу» – изображения Чебурашки, выполненного в стилистике игрушки Лабубу, которая стала маркетинговым феноменом в 2025 году.

«"Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями», – цитирует пресс-службу студии издание Фонтанка.ру.

Регистрация товарного знака позволит «Союзмульфильму» выпускать 45 классов товаров и услуг, в том числе косметику, канцелярские принадлежности, детские товары и музыкальные инструменты.

Еще 23 мая в официальном телеграм-канале «Союзмультфильма» появился шуточный пост о том, что студия намерена выпустить серию игрушек «CHEBUBU и его друзья», в которой, помимо Чебурашки, фигурировали стилизованные под Лабубу кот Матроскин и пес Шарик из мультфильмов о Простоквашино, а также медвежонок Умка.

«Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте – CHEBUBU и его друзья – Матрубу, Шарубу и Умкубу! Как вам? Конечно, это только шутка и концепт-арт, выполненный нашим художником. Но кто знает...», – говорилось в посте.

СПРАВКА: Labubu – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином в 2015 году. В 2019 году эти игрушки начала выпускать китайская компания Pop Mart.

Вирусной популярности игрушки поспособствовала участница K-pop группы Blackpink Лиса, которая была замечена с брелоком Labubu на сумке. После этого зубастых монстров стали вешать на сумки Дуа Липа, Ким Кардашьян и Рианна. По данным издания Forbes, продажи этих игрушек за 2024 год составили 419 миллионов долларов.