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Кадыров перечислил имена важных гостей на свадьбе сына Адама

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © телеграм-канал Kadyrov_95

Члены правительства РФ, губернаторы и дипломаты посетили свадьбу 17-летнего сына Рамзана Кадырова Адама, сообщил глава Чечни в телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что поздравить Адамы приехали вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В числе гостей были главы других регионов, звезды мирового спорта и деятели науки, культуры и религии, имена которых глава Чечни не раскрыл. На торжестве присутствовали послы Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Казахстана.

«Тот случай, когда гостей много, но каждый из них дополняет яркую атмосферу праздника», — отметил Кадыров.

Также он поблагадорил за поздравление руководителя Администрации президента России Антона Вайно и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Он подчеркнул, что желающих приехать в Грозный было больше, но этому помешали уважительные причины.

О свадьбе Адама в пятницу, 27 июня, сообщила его сестра Айшат Кадырова. По ее словам, невесту зовут Медни, она уроженка родового села Кадыровых Ахмат-Юрт.

Глава Чечни отмечал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его 17-летнего сына с бракосочетанием. Глава государства провел неофициальную встречу с Адамом перед свадьбой.

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Топ комментариев

Nik3316

цена выросла, трубопроводный газ из России, да и СПГ тоже, через другие страны идет в ЕС, а Путин будет...

pepelmetal

"Закрывая горючую воду, приговаривайте - вот тебе Путин" 🤣

pepelmetal

Это по телемарафону сказали🤣🤡?

GammiPluh

Сложно не приветствовать разгром опг азербайджана. Печально, что оперативники которые делали свою работу...