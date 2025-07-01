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Экс-спецназовец получил 15 лет колонии за десять убийств

Источник:
Sibnet.ru
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Суд по делу Конькова
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Член банды спецназовцев, на счету которой более 40 убийств в Москве и Московской области, несмотря на активное сотрудничество со следствием, получил 15 лет колонии строгого режима.

Пушкинский горсуд Московской области признал виновным в десяти убийствах и двух покушениях на убийство бывшего бойца отряда спецназа МВД «Витязь» Алексея Чеботарева и приговорил к 15 годам в колонии строгого режима, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

Ранее подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и помог задержать 18 участников банды спецназовцев, подозреваемых более, чем в 40 убийствах. Всего по делу проходит 50 подозреваемых. Часть из них до сих пор в розыске, поэтому процесс Чеботарева закрыли от публики, а его взяли под госзащиту.

По словам адвоката Чеботарева, которые приводит издание, осужденный не станет обжаловать приговор, несмотря на то, что за помощь в раскрытии резонансного уголовного дела защита настаивала на прекращении уголовного преследования бывшего спецназовца. В ходе процесса он признал вину по всем пунктам обвинения. 

Ранее уже осудили трех членов банды спецназовцев, которые заключили досудебные соглашения. Это уроженец Азербайджана Араз Дадашев, пенсионер ФСБ Олег Михалев и бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев — они получили сроки от 8 до 11 лет.

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ЧП #Громкое дело #Криминал
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