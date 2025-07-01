ЦБ заговорил о снижении ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля будет рассматривать снижение ключевой ставки на 1% и более, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году», — приводит «Российская газета» слова Заботкина.

Он отметил, что, если будет отмечено замедление инфляции, то совет директоров ЦБ на заседании 25 июля будет рассматривать снижение ключевой ставки на 1% и более

В то же время регулятор "вполне возможно" будет делать паузы в снижении ключевой ставки, если оперативные данные станут свидетельствовать о недостаточно быстром торможении темпов роста цен, предупредил Заботкин.



