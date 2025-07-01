НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск пригрозил Трампу созданием политической партии

Источник:
Sibnet.ru
135 1
Миллиардер Илон Маск
Миллиардер Илон Маск
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Миллиардер Илон Маск пригрозил создать новую политическую партию, если будет принят принят законопроект президента США Дональда Трампа One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»).

Из-за «безумных» расходов на этот законопроект, предполагающий увеличение потолка госдолга на рекордные 5 триллионов долларов, становится очевидным, что «мы живем в однопартийной стране», написал Маск в соцсести X.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия "Америка"», — пообещал он.

В начале июня Маск на своей странице в Х провел голосование: нужна ли США новая партия. В опросе приняло участие 5,6 миллиона человек — 80% проголосовали «за».

Законопроект One Big Beautiful Bill Act увеличит дефицит бюджета США до 7% ВВП к 2026 году и раздует госдолг со 100% ВВП до 124% ВВП к 2034 году.

Трамп и Маск: как два «павлина» не ужились в Белом доме
Еще по теме
Лукашенко призвал народ молиться за то, что Белоруссия не воюет
Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью
Трамп сообщил о готовности ввести новые санкции против России
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
Путин раскрыл военные траты России
Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Алтайский серпантин: какой будет новая дорога на перевале Кату‑Ярык
Обсуждение (1)
Картина дня
Маск пригрозил Трампу созданием политической партии
Российские войска полностью освободили территорию ЛНР
Лукашенко призвал народ молиться за то, что Белоруссия не воюет
«Сбер» снизил ставки по рыночной ипотеке
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

pepelmetal

Это по телемарафону сказали🤣🤡?