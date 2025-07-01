Маск пригрозил Трампу созданием политической партии

Миллиардер Илон Маск пригрозил создать новую политическую партию, если будет принят принят законопроект президента США Дональда Трампа One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»).

Из-за «безумных» расходов на этот законопроект, предполагающий увеличение потолка госдолга на рекордные 5 триллионов долларов, становится очевидным, что «мы живем в однопартийной стране», написал Маск в соцсести X.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия "Америка"», — пообещал он.

В начале июня Маск на своей странице в Х провел голосование: нужна ли США новая партия. В опросе приняло участие 5,6 миллиона человек — 80% проголосовали «за».

Законопроект One Big Beautiful Bill Act увеличит дефицит бюджета США до 7% ВВП к 2026 году и раздует госдолг со 100% ВВП до 124% ВВП к 2034 году.