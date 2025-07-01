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Вин Дизель пообещал возвращение Пола Уокера в «Форсаже 11»

Источник:
Sibnet.ru
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Пол Уокер и Вин Дизель в фильме «Форсаж»
Фото: © кадр из фильма «Форсаж»

Звезда культовой серии фильмов «Форсаж» Пол Уокер, погибший более 10 лет назад, появится в финальной части, сообщил исполнитель одной из главных ролей Вин Дизель на автомобильном фестивале Fuel Fest.

«Первое — вернуть франшизу в Лос-Анджелес! Второе — вернуться к автомобильной культуре, к уличным гонкам! Третье — воссоединить Дома и Брайана О'Конноров», — цитирует Variety Дизеля, который обозначил условия возвращения в «Форсаж».

Дизель не уточнил, как именно Пол Уокер может вернуться в фильм.

Уокер погиб в возрасте 40 лет в 2013 году, когда снимался в седьмом «Форсаже». Создатели решили, что его герой не умрет на экране. Сцены с ним создавали с помощью дублеров и компьютерной графики. Брайана О'Коннора упоминали в следующих фильмах.

Последний фильм франшизы «Форсаж 10» вышел в мае 2023 года. Он собрал более 700 миллионов долларов по всему миру. Картина закончилась клиффхэнгером.

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