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Лукашенко призвал народ молиться за то, что Белоруссия не воюет

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президент Белоруссии

Граждане Белоруссии должны быть благодарны власти за то, что страна не вовлечена в вооруженные конфликты, несмотря на напряженную обстановку у границ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Многие [говорят]: "Вот, крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — приводит телегам-канал «Пул первого» слова Лукашенко.

По словам президента, вокруг Белоруссии сейчас достаточно внешних угроз. Стране «хватает змей подколодных», которые проявляют агрессию и готовы воспользоваться любой возможностью для вмешательства, отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что на фоне внешних угроз, чиновники на местах должны с пристальным вниманием относиться к своей работе.

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Политика #Мир
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