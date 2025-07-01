Граждане Белоруссии должны быть благодарны власти за то, что страна не вовлечена в вооруженные конфликты, несмотря на напряженную обстановку у границ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Многие [говорят]: "Вот, крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — приводит телегам-канал «Пул первого» слова Лукашенко.

По словам президента, вокруг Белоруссии сейчас достаточно внешних угроз. Стране «хватает змей подколодных», которые проявляют агрессию и готовы воспользоваться любой возможностью для вмешательства, отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что на фоне внешних угроз, чиновники на местах должны с пристальным вниманием относиться к своей работе.