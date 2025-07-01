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Создатели «секты Виссариона» выслушали приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Вадим Редькин, Сергей Тороп и Владимир Ведерников в суде
Вадим Редькин, Сергей Тороп и Владимир Ведерников в суде
Фото: © управление Судебного департамента в Новосибирской области

Руководители «Церкви последнего завета» – религиозной организации, также известной как «секта Виссариона», получили длительные сроки. Осужденные заявили, что не поняли, какие преступления они совершили.

Приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска выслушали Сергей Тороп (называвший себя Виссарионом), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Их признали виновными в создании религиозного объединения, деятельность которого была сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью граждан, а также в хищении из бюджета Красноярского края более 5 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, за время действия секты 16 ее членам был причинен моральный вред, шестерым пострадавшим – тяжкий вред здоровью, одному – средней степени тяжести.

В результате Тороп и Ведерников получили по 12 лет колонии строго режима, Редькин – 11 лет. С учетом времени проведенного в СИЗО, где они находились с сентября 2020 года, им предстоит провести в колонии 4,5 и 3,5 года соответственно. Кроме того, в пользу восьми потерпевших с организаторов секты взыскана компенсация на сумму более 40 миллионов рублей.

Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников в суде
Вадим Редькин, Сергей Тороп и Владимир Ведерников в суде
Фото: © управление Судебного департамента в Новосибирской области

«Вообще не понимаю, за что нас осудили на столь длительные сроки, мы даже так и не поняли, что за преступления мы совершили», – процитировала слова  Торопа пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Также осужденные заявили журналистам, что будут подавать апелляционные жалобы.

СПРАВКА: «Церковь последнего завета» в 1991 году организовал житель Красноярского края, бывший электрик и инспектор ГАИ Сергей Тороп, во главе организации также были экс-вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов организации Владимир Ведерников.

В 1995 году Тороп, называвший себя «сыном Бога» и «новым Христом», вместе с последователями организовал «Город Солнца» — обособленное поселение в тайге на юге Красноярского края. В общине было разрешено многоженство и действовали строгие пищевые ограничения. Было запрещено обращаться за медицинской помощью, что нередко приводило к летальным исходам, в том числе, среди детей. 

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