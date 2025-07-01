Российские войска полностью освободили территорию ЛНР

Российские войска взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — на 100%», — сказал Пасечник в эфире Первого канала.

Освобождение территории ЛНР — яркий маркер успехов российских войск в зоне спецоперации, заявил в разговоре с ТАССвоенный аналитик Игорь Коротченко.

«В данных условиях освобождение территории ЛНР, я считаю, важнейшее политическое и военное событие июня текущего года», — отметил аналитик.