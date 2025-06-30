НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин призвал к перезапуску Донбасса и Новороссии

Источник:
Sibnet.ru
414 4
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики воссоединенных с Россией регионов Донбасса и Новороссии, чтобы люди возвращались на родную землю.

«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», — сказал Путин.

По его словам, все ресурсы и возможности для этого есть. «Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой. На своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее», — отметил Путин.

Еще по теме
Путин поздравил сына Кадырова с женитьбой
Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Россия изменила границы в Балтийском море
Кадыров получил награду за достижения в архитектуре
смотреть все
Политика #Россия #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
Оскорбившую бойцов СВО иркутянку арестовали на 13 дней
Путин раскрыл военные траты России
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...