Telegram стал помечать посты с сомнительной и недостоверной информацией после появления фейкового сообщения об уходе мессенджера из России.

Ранее один телеграм-канал опубликовал пост, в котором якобы от лица основателя Telegram Павла Дурова сообщалось об уходе мессенджера из России.

Telegram распознал эту информацию как фейковую. «Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений», — было указано в примечании к посту.

Впервые функция фактчекинга была обнаружена еще год назад в бета-версии Telegram. В рамках этой функции мессенджер сотрудничает с агентствами, которые занимаются проверкой информации.