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«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ, сборка Lada Niva Travel
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Отечественные автомобили могут стать лучше и дешевле только при наличии конкуренции на авторынке, на которую постоянно жалуется руководство АвтоВАЗа, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Да, у автоконцернов КНР другая финансовая ситуация – "спасибо" родному Центробанку. Но у китайцев низкая цена – еще и результат острейшей внутренней конкуренции, которая только усиливается. У нас же один крупный автозавод, с которым носятся как с писаной торбой! А значит, в КНР будут машины все дешевле и лучше, а у нас, боюсь, наоборот», — заявил политик.

Резкое повышение утилизационного сбора в интересах АвтоВАЗа спровоцировало скачок цен на рынке и усугубило проблемы отечественного автопрома, считает Миронов. Итогом такой политики стали «забитые непроданными "Ладами" стоянки, запредельные цены, падение спроса и поступлений в бюджет от утильсбора».

В мае глава АвтоВАЗа Максим Соколов призвал расследовать чрезвычайно низкую стоимость китайских машин, поскольку демпинг вредит российскому автопрому. 

В 2025 году АвтоВАЗ может сократить производственный план на 20%, до 400 тысяч автомобилей. Причинами падения продаж назывались резкое снижение потребительского и автомобильного кредитования, а также высокий уровень затоваренности в торговой сети.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...