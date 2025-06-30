НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Акт саботажа назвали возможной причиной крушения Boeing в Индии

Источник:
The Times of India
195 1
Хвост разбившегося в Индии Boeing 787-8 Dreamliner
Хвост разбившегося в Индии Boeing 787-8 Dreamliner
Фото: Prime Minister's Office / GODL-India

Акт саботажа мог стать причиной крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под Ахмедабадом, такую версию рассматривает Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB).

«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолета и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», — приводит издание The Times of India заявление государственного министра гражданской авиации Мурлидхара Мохола.

По его словам, эксперты должны установить причину, по которой через несколько секунд после взлета лайнера произошла внезапная остановка сразу обоих двигателей.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта. На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Выжил только один пассажир.

Еще по теме
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. ВИДЕО
Огненный шар пролетел над США. ВИДЕО
ВСУ атаковали дроном Запорожскую АЭС
Молния убила девочку в Хакасии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
Оскорбившую бойцов СВО иркутянку арестовали на 13 дней
Путин раскрыл военные траты России
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Российские войска приступили к рейдам на правом берегу Днепра
Начались сертификационные испытания самолета МС-21
Володин рассказал о вступающих с 1 июля в силу законах
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...