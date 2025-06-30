Акт саботажа назвали возможной причиной крушения Boeing в Индии

Акт саботажа мог стать причиной крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под Ахмедабадом, такую версию рассматривает Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB).

«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолета и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», — приводит издание The Times of India заявление государственного министра гражданской авиации Мурлидхара Мохола.

По его словам, эксперты должны установить причину, по которой через несколько секунд после взлета лайнера произошла внезапная остановка сразу обоих двигателей.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта. На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Выжил только один пассажир.