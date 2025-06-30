Кальян оказался опасен как сигареты

Кальян оказался реальным фактором риска, а не безопасной альтернативой сигаретам. Врачи предупреждают, что курильщики кальянов слишком недооценивают риски.

«Кальян — это не безопасная альтернатива сигаретам, а реальный фактор риска, недооценка которого может дорого обойтись для вашего здоровья. Если привычка уже сформировалась, не стоит ждать последствий — обратитесь к врачу», — заявила врач-клинический фармаколог Евгения Хайтович.

Несмотря на то, что при курении кальяна дым проходит через воду, но это не означает его очищение. Вода не задерживает большинство токсичных веществ: никотин, бензапирен, тяжелые металлы, оксид углерода. При этом никотиновая зависимость развивается так же, как при курении обычных сигарет.

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Курение кальяна влечет повышенный риск заболеваний органов дыхания — вплоть до необратимой обструктивной болезни легких, приводит слова врача пресс-служба Страхового Дома ВСК. Подтверждены также онкологические риски.



С курением кальяна, по некоторым данным, связаны рак легких, ротовой полости, пищевода и мочевого пузыря. Сердечно-сосудистая система реагирует на кальян учащением пульса, повышением артериального давления и сосудистыми спазмами.