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ИИ стал наиболее популярным IT‑направлением у абитуриентов

Источник:
Sibnet.ru
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Подавляющее число абитуриентов (67%) в IT-сфере выбирают направление искусственного интеллекта (ИИ), таковы результаты опроса, проведенного VK Education и НИУ ВШЭ.

Больше половины опрошенных (52%) считают, что знания в области ИИ необходимо иметь для карьеры в IT независимо от будущей специализации, приводит «Газета.ру» результаты исследования.

Наиболее популярными IT-направлениями стали искусственный интеллект (67%), анализ данных (55%), разработка IT-инфраструктуры (44%), разработка информационных систем (41%) и системное программирование (37%).

Наиболее интересными специальностями в ИИ абитуриенты назвали машинное обучение (67%), генеративный ИИ (55%) и компьютерное зрение (42%).

Более половины (51%) абитуриентов после обучения планирует разрабатывать IT-продукты и технологии, а почти каждый пятый (18%) — хотел бы создать свой стартап.

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Жизнь #Образование
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