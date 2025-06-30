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Шохин пообещал ключевую ставку Банка России в 13‑15%

Источник:
ТАСС
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Фото: premier.gov.ru / CC BY 4.0

Ключевая ставка может быть снижена к сентябрю до 18%, а к концу текущего года — до 13-15%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Данные по инфляции и охлаждению различных отраслей экономики создают условия для снижения ставки, сказал в интервью ТАСС Шохин. По его словам, «в ряде случаев вместо простого охлаждения наблюдается переохлаждение».

Поскольку Центральный банк, возможно, не снизит ставку в июле, Шохин считает целесообразным дождаться сентября для более значительного снижения, которое могло бы оказать влияние на промышленность и другие отрасли.

«Ставка должна быть снижена, по крайней мере, до 18% к сентябрю, а к окончанию года — до 13-15%», — заявил Шохин.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме представители экономического блока Правительства говорили о том, что пора уже «подогревать» охлажденную экономику.

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pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...