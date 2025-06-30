Шохин пообещал ключевую ставку Банка России в 13‑15%

Ключевая ставка может быть снижена к сентябрю до 18%, а к концу текущего года — до 13-15%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Данные по инфляции и охлаждению различных отраслей экономики создают условия для снижения ставки, сказал в интервью ТАСС Шохин. По его словам, «в ряде случаев вместо простого охлаждения наблюдается переохлаждение».

Поскольку Центральный банк, возможно, не снизит ставку в июле, Шохин считает целесообразным дождаться сентября для более значительного снижения, которое могло бы оказать влияние на промышленность и другие отрасли.

«Ставка должна быть снижена, по крайней мере, до 18% к сентябрю, а к окончанию года — до 13-15%», — заявил Шохин.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме представители экономического блока Правительства говорили о том, что пора уже «подогревать» охлажденную экономику.