Очевидцы запечатлели на видео уникальное природное явление — «танцующий» торнадо, прошедший по Соединенным Штатам.

«Танцующий» торнадо засняли на видео в штате Южная Дакота. Очевидцев восхитило, что столб вихря словно выплясывал у них на глазах.

Смерч был замечен в районе города Гэри. Многие дома и предприятия остались без электричества. Пострадавших нет, сообщили власти штата.

Метеорологи предупредили, что подобные вихри замечены в нескольких штатах. Власти настоятельно рекомендовали не приближаться к ним, а укрыться в убежищах покрепче.