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Уникальный «танцующий» торнадо заметили в США. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы запечатлели на видео уникальное природное явление — «танцующий» торнадо, прошедший по Соединенным Штатам.

«Танцующий» торнадо засняли на видео в штате Южная Дакота. Очевидцев восхитило, что столб вихря словно выплясывал у них на глазах.

Смерч был замечен в районе города Гэри. Многие дома и предприятия остались без электричества. Пострадавших нет, сообщили власти штата.

Метеорологи предупредили, что подобные вихри замечены в нескольких штатах. Власти настоятельно рекомендовали не приближаться к ним, а укрыться в убежищах покрепче.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...