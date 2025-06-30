Володин рассказал о вступающих с 1 июля в силу законах

Дополнительные меры, защищающие граждан от мошенников, усиление контроля за мигрантами, а также новые меры соцподдержки начнут действовать с 1 июля 2025 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное наказание предусмотрено и за передачу из корыстных побуждений мошенникам своей карты или данных счета, а также совершение операций по указанию третьих лиц», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, с 1 июля усилят контроль за мигрантами. Будет запрещено оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи по биометрии. В регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.

«Согласно еще одному закону, системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. Можно будет открыть один такой счет и один вклад. Предельный размер вклада — 50 тысяч», — отметил Володин.