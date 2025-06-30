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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска приступили к рейдам на правом берегу Днепра

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска совершают рейды на, находящийся по контролем ВСУ, правый берег Днепра в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Российские разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу, рассказал Сальдо РИА Новости. Так, они заходили в районы Кизомыса, Бургунки и Николаевки.

«Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — отметил Сальдо.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем Москвы находится 75% его территории. Часть правобережья Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.

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