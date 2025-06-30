Цены на нефть на мировом рынке вновь упали

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Brent торговалась на уровне 65,94 за баррель доллара за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года подешевел до 64,56 доллара за баррель.

В случае возобновления конфронтации между Ираном и США цена на нефть на мировых рынках будет колебаться, рассказал ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Иран может продолжить противостояние через активизацию сети проиранских группировок, и по мере того, насколько США и Израиль будут продолжать наказывать Иран за такие действия, будут наблюдаться ценовые качели нефтяных цен с колебаниями в 10-15% в каждую сторону, пояснил эксперт.



