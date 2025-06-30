НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на нефть на мировом рынке вновь упали

Источник:
ТАСС
490 3

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Brent торговалась на уровне 65,94 за баррель доллара за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года подешевел до 64,56 доллара за баррель.

В случае возобновления конфронтации между Ираном и США цена на нефть на мировых рынках будет колебаться, рассказал ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Иран может продолжить противостояние через активизацию сети проиранских группировок, и по мере того, насколько США и Израиль будут продолжать наказывать Иран за такие действия, будут наблюдаться ценовые качели нефтяных цен с колебаниями в 10-15% в каждую сторону, пояснил эксперт.


Еще по теме
Стоимость газа в ЕС после конфликта с Россией выросла в 2,5 раза
Россия взяла под контроль крупное месторождение лития на Украине
Кузбасс просчитает создание майнинг‑ферм на угольных разрезах
Цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
Оскорбившую бойцов СВО иркутянку арестовали на 13 дней
Путин раскрыл военные траты России
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...