Трамп сообщил о готовности ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп считает, что следует принять законопроект о новых санкциях против России, сообщил американский сенатор Линдси Грэм.

«Когда мы играли в гольф с президентом, он впервые сказал мне, что пришло время продвигаться вперед с этим законопроектом», — сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Грэм рассчитывает, что Сенат рассмотрит законопроект о санкциях против РФ уже в июле.

Новый законопроект о санкциях предполагает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Речь идет о введении 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Трамп просил однопартийцев в Сенате пока не ставить этот законопроект на голосование.