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Трамп сообщил о готовности ввести новые санкции против России

Источник:
ABC News
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп считает, что следует принять законопроект о новых санкциях против России, сообщил американский сенатор Линдси Грэм.

«Когда мы играли в гольф с президентом, он впервые сказал мне, что пришло время продвигаться вперед с этим законопроектом», — сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Грэм рассчитывает, что Сенат рассмотрит законопроект о санкциях против РФ уже в июле.

Новый законопроект о санкциях предполагает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Речь идет о введении 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Трамп просил однопартийцев в Сенате пока не ставить этот законопроект на голосование.

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pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...