Кремль сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа

Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне — может состояться, где и когда пока сказать трудно, конечно», — сказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, Ушаков сказал: «Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров».

Он подчеркнул, что, возможно, состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, лидеры условятся просто повидаться и лично обговорить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным.

«Но предпочтительнее, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития», — сказал помощник президента РФ.