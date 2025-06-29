ГОСТ к школьной форме впервые вводится с 1 июля

Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля.

Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении, приводит РИА Новости текст документа.

Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики.

В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.

ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.