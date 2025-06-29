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Подсчитана средняя зарплата подростков в России

Источник:
РИА Новости
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Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter.

«С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, а работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей», --- приводит РИА Новости результаты исследования.

Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы, на упаковщиков и комплектовщиков и на менеджеров по продажам и работе с клиентами.

В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали: курьер, разнорабочий, оператор call-центра и продавец-консультант/кассир; кассир-операционист; грузчик и администратор.

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