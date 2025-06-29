На Западе, «наверное, начинают догадываться», что нанести России стратегическое поражение, используя Украину «в качестве тарана», невозможно, приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение», — сказал Лавров, выразив уверенность, что «никогда у Запада это не получалось, не получится и в этот раз».

Президент Владимир Путин не раз утверждал, что США и их союзники стремятся нанести России стратегическое поражение. По его мнению, на Западе, рассуждая о такой возможности, совершают «очередную большую ошибку».

Стратегическое поражение России на поле боя означает «конец тысячелетней истории российского государства», говорил Путин. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» — подчеркивал он.



