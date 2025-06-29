Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

В октябре 2024 года Алферов подписал контракт о прохождении военной службы в ВС России. В составе мотострелкового полка его направили на выполнение специальных задач в Курскую область.

В декабре стало известно о пропаже Алферова в Суджанском районе Курской области. В начале мая его опознали и позднее похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга. «Вчера было 40 дней со дня захоронения», — подтвердили РБК в окружении актера.

Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Дальневосточный государственный институт искусств, после чего переехал в Санкт-Петербург. Работал в Детском драматическом театре «На Неве».

Снимался в таких кино и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Гончие-3», «Русские амазонки».