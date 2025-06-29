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Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Вадим Алферов
Актер Вадим Алферов
Фото: © tnaneve / VK

В октябре 2024 года Алферов подписал контракт о прохождении военной службы в ВС России. В составе мотострелкового полка его направили на выполнение специальных задач в Курскую область.

В декабре стало известно о пропаже Алферова в Суджанском районе Курской области. В начале мая его опознали и позднее похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга. «Вчера было 40 дней со дня захоронения», — подтвердили РБК в окружении актера.

Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Дальневосточный государственный институт искусств, после чего переехал в Санкт-Петербург. Работал в Детском драматическом театре «На Неве».

Снимался в таких кино и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Гончие-3», «Русские амазонки».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...