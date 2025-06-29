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МАГАТЭ сообщило о способности Ирана возобновить обогащение урана

Источник:
РИА Новости
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Иран сохранил производственные и технологические мощности и может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — цитирует Гросси РБК.

Он подчеркнул, что нельзя утверждать, что в Иране «все исчезло и больше ничего нет» после ударов США и Израиля по ядерным объектам республики. По его словам, был нанесен «не полный ущерб», хотя и серьезный.

В середине июня Израиль начал операцию против Ирана, объясняя это тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.К конфликт вмешались США, также нанеся удар по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что все главные иранские объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.

Но, по словам гендиректора МАГАТЭ, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана».

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Оборона #Военная политика #Оружие
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