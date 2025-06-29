Брнабич обвинила оппозицию в желании уничтожить Сербию

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила председатель скупщины (парламента) и экс-премьер страны Ана Брнабич.

«Участники блокад не завершили свое собрание на Видовдан словами "Да здравствует Сербия!". Они завершили его жутким призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — приводит ТАСС Новости заявление Брнабич.

Ранее в Белграде начались столкновения участников митинга с правоохранительными органами. МВД Сербии сообщило, что в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тысяч человек.

Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, протестное движение уже нанесло значительный ущерб системе образования и внутренней стабильности страны.

Он утверждает, что акции координируются из-за рубежа и имеют цель дестабилизировать Сербию, подорвать экономику и парализовать транспортную инфраструктуру.