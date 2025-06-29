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Брнабич обвинила оппозицию в желании уничтожить Сербию

Источник:
ТАСС
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Председатель скупщины (парламента) и экс-премьер Сербии Ана Брнабич
Председатель скупщины (парламента) и экс-премьер Сербии Ана Брнабич
Фото: Frédéric Garrido-Ramirez / CC BY 4.0

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила председатель скупщины (парламента) и экс-премьер страны Ана Брнабич.

«Участники блокад не завершили свое собрание на Видовдан словами "Да здравствует Сербия!". Они завершили его жутким призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — приводит ТАСС Новости заявление Брнабич.

Ранее в Белграде начались столкновения участников митинга с правоохранительными органами. МВД Сербии сообщило, что в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тысяч человек.

Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, протестное движение уже нанесло значительный ущерб системе образования и внутренней стабильности страны.

Он утверждает, что акции координируются из-за рубежа и имеют цель дестабилизировать Сербию, подорвать экономику и парализовать транспортную инфраструктуру.

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Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...