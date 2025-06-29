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Простой ингредиент сделал пиво вкуснее и дешевле

Источник:
Sibnet.ru
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Обычный рис может значительно улучшить качество пива, выяснила международная группа ученых из Германии и США.

Ранее этот злак рассматривался в качестве доступного сырья для удешевления напитка, однако серия экспериментов показала, что рис может стать для пивоваренной индустрии очень ценным ингредиентом, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом IJFP.

Так, рис уменьшает содержание альдегидов — соединений, которые придают безалкогольному пиву неприятный привкус. Некоторые разновидности риса с низким содержанием амилозы обеспечивают больший выход экстракта, делая процесс пивоварения более экономичным.

Слепая дегустация показала, что американские потребители отдали предпочтение смеси с 30% содержанием риса, в то время как немецкие участники выбрали вариант напитка, содержащего 70% риса.

Отмечается, что повышенная доля риса придает пиву насыщенные маслянистые и ванильные ноты, обогащая вкус даже при низком содержании алкоголя.

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Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

47343

Дайте ему еще грамоту по русскому языку