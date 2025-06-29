Чемпион России по мотокроссу погиб на соревнованиях

Чемпион России по мотокроссу с коляской Руслан Козуб погиб во время квалификационного заезда в Свердловской области, сообщила Федерация мотоциклетного спорта.

Трагедия произошла сегодня на этапе чемпионата России в городе Ирбит. Во время квалификации столкнулись два экипажа, отмечается в сообщении. В связи с трагедией квалификационный этап чемпионата был приостановлен.

«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Андреевича Козуба», — подчеркнули представители федерации.

Козубу было 32 года, он являлся двукратным чемпионом России по мотокроссу с коляской. Второй участник инцидента был экстренно госпитализирован в Центральную городскую больницу Ирбита, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.