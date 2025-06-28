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Президента Украины назвали императором Зеледроном

Источник:
Sibnet.ru
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Арестованный по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится стать «императором дронов».

«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера — императором дронов. Зеледрон I», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Депутат Рады отметил, что в ходе саммита НАТО Зеленский представил западным партнерам план по превращению Украины «в Дронландию» — в страну, производящую по одному дрону на каждого работающего жителя.

Дубинский уточнил, что украинская сторона планирует «с утра до вечера засыпать Россию беспилотниками, не имея другого оружия».

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