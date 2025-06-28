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Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит необходимости в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, так как подобные контакты якобы приводят к эскалации конфликта на Украине.

Мерц в интервью изданию Suddeutsche Zeitung заявил, что после последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем наблюдалась активизация боевых действий и усиление обстрелов украинских городов со стороны России.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — сказал немецкий политик, комментируя отсутствие контактов с российским лидером.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о том, что канцлер Фридрих Мерц мог бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине.

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Топ комментариев

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

rumatam

а как же возраст. Залетела а шариат про целомудрие чеченок, или это все миф?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.