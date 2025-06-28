Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит необходимости в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, так как подобные контакты якобы приводят к эскалации конфликта на Украине.

Мерц в интервью изданию Suddeutsche Zeitung заявил, что после последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем наблюдалась активизация боевых действий и усиление обстрелов украинских городов со стороны России.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — сказал немецкий политик, комментируя отсутствие контактов с российским лидером.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о том, что канцлер Фридрих Мерц мог бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине.