Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. ВИДЕО

Самолет Як-18Т разбился в Подмосковье, погибли четыре человека на его борту, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем телеграм-канале.

«Днем 28 июня 2025 года недалеко от деревни Паново в Московской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна ЯК-18Т, на борту которого предварительно находилось четыре человека. В результате крушения никто не выжил», — говорится в сообщении.

Крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей, самолет взлетел с аэродрома Северка без согласования, уточнило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

Як-18Т впервые поднялся в воздух в 1967 году, производство велось до 1983 года 1983 годах на Смоленском авиационном заводе. Всего было выпущено 536 Як-18Т. В 1988 году приказом Министерства гражданской авиации СССР Як-18Т были сняты с эксплуатации.