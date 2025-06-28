НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
150 0

Самолет Як-18Т разбился в Подмосковье, погибли четыре человека на его борту, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем телеграм-канале.

«Днем 28 июня 2025 года недалеко от деревни Паново в Московской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна ЯК-18Т, на борту которого предварительно находилось четыре человека. В результате крушения никто не выжил», — говорится в сообщении.

Крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей, самолет взлетел с аэродрома Северка без согласования, уточнило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

Як-18Т впервые поднялся в воздух в 1967 году, производство велось до 1983 года 1983 годах на Смоленском авиационном заводе. Всего было выпущено 536 Як-18Т. В 1988 году приказом Министерства гражданской авиации СССР Як-18Т были сняты с эксплуатации.

Еще по теме
Огненный шар пролетел над США. ВИДЕО
ВСУ атаковали дроном Запорожскую АЭС
Молния убила девочку в Хакасии
Лев тяжело ранил директора парка «Тайган»
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинский язык уберут из школьной программы России
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил сына Кадырова с женитьбой
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. ВИДЕО
Россия изменила границы в Балтийском море
Трамп высоко оценил слова Путина
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Путин подписал закон о национальном мессенджере
28
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
24
Путин раскрыл военные траты России
23
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
23
Украинский язык уберут из школьной программы России