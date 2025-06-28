Ставших отцами студентов предложили переводить на бюджет

Студентам, ставшим отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, необходимо предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное, соответствующее обращение к Минобрнауки опубликовал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения», — говорится в обращении.

Слуцкий уточнил, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Он также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.

Действующим законодательством предусматривается переход с платной формы обучения на бесплатную только для студенток, родивших в период обучения.