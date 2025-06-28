НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ставших отцами студентов предложили переводить на бюджет

Источник:
Sibnet.ru
191 3

Студентам, ставшим отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, необходимо предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное, соответствующее обращение к Минобрнауки опубликовал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения», — говорится в обращении.

Слуцкий уточнил, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Он также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.

Действующим законодательством предусматривается переход с платной формы обучения на бесплатную только для студенток, родивших в период обучения.

Еще по теме
Школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов
Украинский язык уберут из школьной программы России
Правительство задумалось о повышении стипендий студентам
«Госуслуги» начали принимать заявления на поступление в вузы
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинский язык уберут из школьной программы России
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

rumatam

а как же возраст. Залетела а шариат про целомудрие чеченок, или это все миф?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.