НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

NASA опубликовало удивительный снимок россиянки

Источник:
Sibnet.ru
358 0

Российскому фотографу Анне Миловановой удалось зафиксировать аналемму — солнечную «восьмерку», показывающую движение Солнца на протяжении года. Снимок в итоге был опубликован на сайте NASA, сообщила девушка на своей странице «ВКонтакте».

Аналемма — кривая, которую описывает Солнце на небе, если фотографировать его положение в одно и то же время в течение года. Ее существование обусловлено тем, что ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты вокруг Солнца.

В результате расстояние до Солнца меняется, что влияет на скорость вращения Земли по орбите. Это приводит к смещению по горизонтали, а светило рисует в небе красивую «восьмерку». На получение снимка ушло более 400 дней — с 16 апреля 2024 по 10 июня 2025 года.

Аналоговое фото аналеммы
Аналоговое фото аналеммы
Фото: © vk.com/o.pentragon

Большинство фотографий аналеммы выполнены композитным способом, где последовательные цифровые экспозиции суммируются в одно итоговое изображение. Однако снимок россиянки получен аналоговым методом.

Для этого была изготовлена самодельная камера-обскура из канализационной трубы с отверстием, диаметр которого составлял 0,28 миллиметра. В качестве затвора использовался программируемый электропривод, открывающийся десять раз в сутки ровно на одну минуту.

Сам уникальный снимок формировался на одном листе черно-белой фотобумаги. Видимые разрывы в кривых вызваны облачными днями, пояснила Милованова.

Еще по теме
Огненный шар пролетел над США. ВИДЕО
Земля вошла в зону действия корональной дыры
Невозможный минерал нашли на астероиде Рюгу
Космические войска успешно запустили ракету «Ангара-А5»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинский язык уберут из школьной программы России
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Путин подписал закон о национальном мессенджере
28
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
25
Путин раскрыл военные траты России
23
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
23
Украинский язык уберут из школьной программы России