NASA опубликовало удивительный снимок россиянки

Российскому фотографу Анне Миловановой удалось зафиксировать аналемму — солнечную «восьмерку», показывающую движение Солнца на протяжении года. Снимок в итоге был опубликован на сайте NASA, сообщила девушка на своей странице «ВКонтакте».

Аналемма — кривая, которую описывает Солнце на небе, если фотографировать его положение в одно и то же время в течение года. Ее существование обусловлено тем, что ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты вокруг Солнца.

В результате расстояние до Солнца меняется, что влияет на скорость вращения Земли по орбите. Это приводит к смещению по горизонтали, а светило рисует в небе красивую «восьмерку». На получение снимка ушло более 400 дней — с 16 апреля 2024 по 10 июня 2025 года.

Аналоговое фото аналеммы Фото : © vk.com/o.pentragon

Большинство фотографий аналеммы выполнены композитным способом, где последовательные цифровые экспозиции суммируются в одно итоговое изображение. Однако снимок россиянки получен аналоговым методом.

Для этого была изготовлена самодельная камера-обскура из канализационной трубы с отверстием, диаметр которого составлял 0,28 миллиметра. В качестве затвора использовался программируемый электропривод, открывающийся десять раз в сутки ровно на одну минуту.

Сам уникальный снимок формировался на одном листе черно-белой фотобумаги. Видимые разрывы в кривых вызваны облачными днями, пояснила Милованова.