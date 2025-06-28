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Маск задал лидеру Ирана провокационный вопрос

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что он думает о Соединенных Штатах.

«Америка — большой сатана или величайший сатана?», — задал Маск провокационный вопрос под постом на странице Хаменеи.

В своем сообщении, под которым Маск оставил свой вопрос, аятолла пообещал Израилю «большие потери» за нападение на Иран.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Удары наносились по атомным объектам, военным базам, а также по домам, в которых жили видные физики-ядерщики и военачальники Ирана.

Иран ответил своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня согласился на перемирие.

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Топ комментариев

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

rumatam

а как же возраст. Залетела а шариат про целомудрие чеченок, или это все миф?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.