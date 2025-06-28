Российский смартфон научился снимать видео

Представленный в 2023 году российский смартфон Р-ФОН научился снимать видео через штатное приложение «Камера», сообщила пресс-служба компании «НТЦ ИТ РОСА».

Соответствующая возможность была добавлена в операционную систему «РОСА Мобайл 2.1», на которой работает смартфон. Разработчики самостоятельно разработали драйверы и адаптировали компоненты операционной системы под сервис.

Работа с камерой потребовала низкоуровневого взаимодействия с сенсором, видеокодеком, памятью и интерфейсом, а также использования аппаратного ускорения без доступа к готовым драйверам производителей.

Помимо съемки видео, в Р-ФОН появились функция сканирования QR-кодов с автоматическим переходом по ссылкам, поддержка функции «Яндекс Геосервис» для работы навигации без GPS, возможность удаления нативных и Android-приложений.

Также обновился эмулятор Android — теперь он корректно обрабатывает уведомления, работает с приложениями, требующими отсутствия root-доступа, сохраняет логи в файл. Одновременно устранены критичные ошибки, влияющие на стабильность.

В дополнение ко всему разработчики доработали интерфейс. В частности, переработан первый старт, добавлена обратная связь при вводе кодов и паролей, внедрен новый дизайн уведомлений о низком заряде, реализован индикатор активной точки доступа.