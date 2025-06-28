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Российский смартфон научился снимать видео

Источник:
Sibnet.ru
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Представленный в 2023 году российский смартфон Р-ФОН научился снимать видео через штатное приложение «Камера», сообщила пресс-служба компании «НТЦ ИТ РОСА».

Соответствующая возможность была добавлена в операционную систему «РОСА Мобайл 2.1», на которой работает смартфон. Разработчики самостоятельно разработали драйверы и адаптировали компоненты операционной системы под сервис.

Работа с камерой потребовала низкоуровневого взаимодействия с сенсором, видеокодеком, памятью и интерфейсом, а также использования аппаратного ускорения без доступа к готовым драйверам производителей.

Помимо съемки видео, в Р-ФОН появились функция сканирования QR-кодов с автоматическим переходом по ссылкам, поддержка функции «Яндекс Геосервис» для работы навигации без GPS, возможность удаления нативных и Android-приложений.

Также обновился эмулятор Android — теперь он корректно обрабатывает уведомления, работает с приложениями, требующими отсутствия root-доступа, сохраняет логи в файл. Одновременно устранены критичные ошибки, влияющие на стабильность.

В дополнение ко всему разработчики доработали интерфейс. В частности, переработан первый старт, добавлена обратная связь при вводе кодов и паролей, внедрен новый дизайн уведомлений о низком заряде, реализован индикатор активной точки доступа.

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Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.

Maniac.

Дело не в рабах. А высокой ставке по кредту. У меня рабочие не плохо зарабатывают в среднем по краю....

mosquito__2010

коалиция решительных решительно решила не бодаться с россией всерьез.