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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп высоко оценил слова Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку заявлению президента России Владимира Путина, которое было посвящено отношениям Москвы и Вашингтона.

Трамп, отвечая на вопросы репортеров в Овальном кабинете, назвал слова российского лидера «очень приятными», передает ТАСС. По оценке главы Белого дома, Путин «вновь уважает нашу страну». При этом он подчеркнул, что «он ее не уважал год назад».

Путин ранее заявил, что отношения России и США начинают выравниваться благодаря Трампу, назвал искренними его усилия, призванные содействовать урегулированию конфликта на Украине.

Он также отметил, что относится с большим уважением к американскому лидеру и считает его мужественным человеком.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.

Maniac.

Дело не в рабах. А высокой ставке по кредту. У меня рабочие не плохо зарабатывают в среднем по краю....

mosquito__2010

коалиция решительных решительно решила не бодаться с россией всерьез.