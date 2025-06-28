Трамп высоко оценил слова Путина

Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку заявлению президента России Владимира Путина, которое было посвящено отношениям Москвы и Вашингтона.

Трамп, отвечая на вопросы репортеров в Овальном кабинете, назвал слова российского лидера «очень приятными», передает ТАСС. По оценке главы Белого дома, Путин «вновь уважает нашу страну». При этом он подчеркнул, что «он ее не уважал год назад».

Путин ранее заявил, что отношения России и США начинают выравниваться благодаря Трампу, назвал искренними его усилия, призванные содействовать урегулированию конфликта на Украине.

Он также отметил, что относится с большим уважением к американскому лидеру и считает его мужественным человеком.