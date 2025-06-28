НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин раскрыл военные траты России

Источник:
Sibnet.ru
401 1

Россия тратит на военные расходы 13,5 триллиона рублей из 223 триллионов рублей ВВП, сообщил президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.

«6,3% ВВП России на нужды обороны — это 13,5 триллиона. А весь, значит, наш ВВП — 223,3 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — много или мало? Немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», — цитирует Путина сайт Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время правительство ведет борьбу с инфляцией, которая предполагает «мягкую посадку» экономики. Он также напомнил, что рост российской экономики в прошлом году составил 4,3%.

Он также отметил, что в прошлом США тратили на военные конфликты больше, чем сейчас Россия. Так, на войну в Корее уходило 14% ВВП, во Вьетнаме — 10%. Путин подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы.

Еще по теме
Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев
Зафиксирована аномальная активность радиостанции «Судного дня»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Россия усилила Тихоокеанский флот «Черной дырой»
смотреть все
Оборона #Армия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры
Украинский язык уберут из школьной программы России
Трамп ответил на пост Медведева
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин раскрыл военные траты России
Россия изменила границы в Балтийском море
17-летний Адам Кадыров женится
Россия взяла под контроль крупное месторождение лития на Украине
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры
37
Путин подписал закон о национальном мессенджере
27
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
23
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
23
Украинский язык уберут из школьной программы России