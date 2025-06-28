Путин раскрыл военные траты России

Россия тратит на военные расходы 13,5 триллиона рублей из 223 триллионов рублей ВВП, сообщил президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.

«6,3% ВВП России на нужды обороны — это 13,5 триллиона. А весь, значит, наш ВВП — 223,3 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — много или мало? Немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», — цитирует Путина сайт Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время правительство ведет борьбу с инфляцией, которая предполагает «мягкую посадку» экономики. Он также напомнил, что рост российской экономики в прошлом году составил 4,3%.

Он также отметил, что в прошлом США тратили на военные конфликты больше, чем сейчас Россия. Так, на войну в Корее уходило 14% ВВП, во Вьетнаме — 10%. Путин подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы.