НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров
Фото: © телеграм-канал Kadyrov_95

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам женится, сообщила сестра юноши Аайшат Кадырова.

«Женится мой брат Адам», — написала Кадырова в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), отвечая на вопрос подписчицы, кто готовится к бракосочетанию.

Она отметила, что Адам женится первый раз, его невесту зовут Медни, и она родом из их села. Видео со свадьбы нигде публиковаться не будет, поскольку таково желание родителей.

«Счастлив брат, счастлива золовка», — добавила Кадырова.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Он занимает должности секретаря Совбеза Чечни, начальника службы безопасности и помощника главы республики. Награжден рядом орденов и медалей.

Еще по теме
Россия изменила границы в Балтийском море
Кадыров получил награду за достижения в архитектуре
Путин «завершил» конфликт Израиля и Ирана
Путин подписал закон о национальном мессенджере
смотреть все
Политика #Россия #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры
Украинский язык уберут из школьной программы России
Трамп ответил на пост Медведева
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
37
Путин подписал закон о национальном мессенджере
32
Оскорбившую бойцов СВО иркутянку арестовали на 13 дней
23
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
23
Украинский язык уберут из школьной программы России