Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам женится, сообщила сестра юноши Аайшат Кадырова.

«Женится мой брат Адам», — написала Кадырова в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), отвечая на вопрос подписчицы, кто готовится к бракосочетанию.

Она отметила, что Адам женится первый раз, его невесту зовут Медни, и она родом из их села. Видео со свадьбы нигде публиковаться не будет, поскольку таково желание родителей.

«Счастлив брат, счастлива золовка», — добавила Кадырова.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Он занимает должности секретаря Совбеза Чечни, начальника службы безопасности и помощника главы республики. Награжден рядом орденов и медалей.