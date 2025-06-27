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Танковые «мангалы» оказались эффективнее стандартной брони

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (бронетехника)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Антидроновые экраны, которые военные прозвали «мангалами», могут эффективнее защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня, заявил представитель госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Средства дополнительной защиты — решетки, экраны, противодронные сетки, аэрозольные постановщики — иногда показывают лучшую эффективность против FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Оздоев уточнил, что для полноценной защиты бронетехники необходимо также уничтожать дроны в воздухе и подавлять каналы связи, ликвидировать пункты управления беспилотниками, предприятия по производству БПЛА.

По словам специалиста, в настоящее время высокую эффективность показывают дроны-перехватчики, которые уничтожают аппараты противника в автоматическом режиме. Кроме этого, новые возможности появляются у систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Uynachalnica

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