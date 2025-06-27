Россия изменила границы в Балтийском море

Российское правительство обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно постановлению, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка границы России с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы России с Польшей.

Кроме того, недействительным признается раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, утвержденного постановлением министров СССР 15 января 1985 года.

Министерству обороны России поручено скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов, а МИД передать в ООН на хранение копии каждой скорректированной карты.