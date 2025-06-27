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Опасная рыба завелась в Черном море

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские ученые заметили в Черном море опасную для человека рыбу — тетраодона серебряного, сообщила экологическая государственная инспекция Украины.

Мясо этой рыбы содержит тетродотоксин — сильнейший небелковый яд естественного происхождения. Вещество обладает нервно-паралитическим действием. В случае попадания яда в организм человека, он приводит к летальному исходу, сказано в сообщении.

По мнению ученых, ячдовитая рыба могла попасть из Индо-Тихоокеанского региона в Средиземноморье, а потом — в Черное море.

Впервые тетраодона заметили в Черном море у берегов Украины в 2014 году. Сейчас из-за потепления климата популяция этой рыбы в регионе может резко вырасти.

Это несет угрозу биологическому разнообразию, потому что тетраодон вытесняет местные виды, которыми питается.

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Жизнь #Звери
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