Посол США попрощалась с россиянами словами Пушкина

Посол США в России Линн Трейси, покидающая свой пост, попрощалась с россиянами строками из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», — сказала Трейси.

Свое обращение она закончила строками из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», которые, по ее словам, говорят о любви к Родине.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Трейси заняла пост посла США в РФ в январе 2023 года. Ее работа в стране завершилась 27 июня, теперь она вернется в США.



