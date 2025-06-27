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Посол США попрощалась с россиянами словами Пушкина

Источник:
Sibnet.ru
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Посол США в Москве Линн Трейси
Посол США в Москве Линн Трейси
Фото: U.S. Department of State from United States

Посол США в России Линн Трейси, покидающая свой пост, попрощалась с россиянами строками из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», — сказала Трейси.

Свое обращение она закончила строками из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», которые, по ее словам, говорят о любви к Родине.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Трейси заняла пост посла США в РФ в январе 2023 года. Ее работа в стране завершилась 27 июня, теперь она вернется в США.


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