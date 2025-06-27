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Кадыров получил награду за достижения в архитектуре

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду Совета главных архитекторов России — почетный знак «Кентавр», сообщила мэрия Грозного.

Знак «Кентавр» вручается за «высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства», отмечено в сообщении.

За какие именно достижения глава Чечни удостоен награды, не уточняется.

Кадыров — Герой России, также он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. У него около 100 ведомственных, региональных, иностранных, общественных и спортивных наград. В частности, глава Чечни награжден знаком «Почетный строитель России», орденом «За заслуги перед стоматологией» I степени, у него есть звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

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