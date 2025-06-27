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ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

Источник:
РБК
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Евросоюз
Фото: © Sibnet.ru

Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Вето на новый пакет наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишут европейские СМИ со ссылкой на источники. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сумела его переубедить.

Государства ЕС договорились продлить уже действующие санкции, введенные против России в связи с военными действиями на Украине, еще на шесть месяцев.

Принятие новых ограничительных мер и продление старых требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС.

Новый пакет санкций, по информации источников РБК, предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также запрета транзакций с российскими банками, которые занимаются обходом ограничений.

Фицо обещал препятствовать ограничениям до тех пор, пока не будут урегулированы опасения по поводу поставок газа после 2027 года.

Против новых мер выступает не только Словакия, но и Венгрия. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто считает, что они приведут к росту коммунальных платежей в самой Европе.


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